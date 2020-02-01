Нардеп от Слуги народа Евгений Брагарь в эфире 112 канала на вопрос пенсионерки как оплатить коммунальные услуги ответил, что можно продать собаку элитной породы, а за вырученные средства оплатить за отопление.

Впоследствии политик извинился за свой ответ, однако его однопартийцы и бывшие депутаты резко осудили такое высказывания и назвали его недопустимым.

Однопартиец Баргара Гео Лерос критически воспринял такую позицию и довольно коротко высказал свое мнение.

Бывший глава МИД Павел Климкин считает, что за такие высказывания политиков стоит исключать из списков партии, потому что цинизму должен быть предел.

Заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук извинилась за действия коллеги и сказала, что от неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер.

Депутат от партии Еврепейська солидарность Ирина Геращенко отметила, что на фронте любят собак, потому четвероногих друзей продавать не стоит.

Жена вицепремьера Дмитрия Кулебы написала, что в поддержку всех собак элитных пород страны не смогла не запостить свое любимое видео любимца Густава.

– И даже учитывая то, как он себя иногда ведет, я его не продам, потому что он – семья, – написала Евгения Кулеба.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что нашел Любовь Павловну (пенсионерку, которая звонила в студию) и собирается наведаться к ней в гости.

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Депутат от партии Голос Ярослав Железняк выложил ироничный пост на эту тему.

К слову, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.

Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.