Нардеп від Слуги народу Євгеній Брагар в ефірі 112 каналу на питання пенсіонерки як оплатити комунальні послуги відповів, що можна продати собаку елітної породи, а за виручений кошт оплатити послуги за опалення.

Згодом політик вибачився за свою відповідь, однак його однопартійці та колишні депутати різко засудили таке висловлювання та назвали його недопустимим.

Однопартієць Баргара Гео Лерос критично сприйняв таку позицію і доволі коротко висловив свою думку.

Колишній очільник МЗС Павло Клімкін вважає, що за такі висловлювання політиків варто вилучати зі списків партії, тому що цинізму має бути межа.

Заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук вибачилася за дії колеги і сказала, що від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер.

Депутат від партії Єврепейська солідарність Ірина Геращенко зазначила, що на фронті люблять собак, а чотирилапих друзів продавати не варто.

Дружина віцепрем’єра Дмитра Кулеби написала, що на підтримку усіх собак елітних пород країни не змогла не запостити своє улюблене відео про улюбленця Густава.

– І навіть, враховуючи те, як він себе іноді поводить, я його не продам, бо він – сім‘я, – написала Євгенія Кулеба.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що знайшов Любов Павлівну (пенсіонерку, яка телефонувала у студію) і збирається навідатись до неї у гості.

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Депутат від партії Голос Ярослав Железняк виклав іронічний пост на цю тему.

До слова, заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що керівництво фракції не підтримує позицію Євгена Брагара щодо оплати комунальних послуг пенсіонерами.

Вона вибачилася за слова депутата і назвала висловлювання Брагара абсолютно некоректним.

Така “порада” обурила українців, тому у соцмережах з’явилося багато мемів та жартів на цю тему.