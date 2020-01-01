В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

Они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

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Кроме того, накануне нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон, который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов.

Так, ходатайство о разрешении на задержание, мера пресечения (содержание под стражей, домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов имеют право следственные НАБУ и центрального аппарата ГБР.

Ранее НАБУ и САП призвали ветировать отмену депутатской неприкосновенности.