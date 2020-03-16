У зв’язку з введенням карантину в Україні, що триватиме до 3 квітня, Верховна Рада планує внести зміни до календарного плану роботи.
Зокрема, це стосується черговості проведення пленарних та комітетських тижнів.
За словами спікера Дмитра Разумкова, до закінчення карантину депутати перейдуть в режим роботи у комітетах.
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Згідно з календарним планом роботи на квітень, Верховна Рада проведе лише одну погоджувальну раду. Натомість роботі у комісіях, фракціях та групах буде присвячено 11 днів.
Третя сесія Верховної Ради IX скликання розпочалася 4 лютого і протриває до 17 липня 2020 року.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс. Що він передбачає – можна прочитати в нашому матеріалі.
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