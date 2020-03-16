У зв’язку з введенням карантину в Україні, що триватиме до 3 квітня, Верховна Рада планує внести зміни до календарного плану роботи.

Зокрема, це стосується черговості проведення пленарних та комітетських тижнів.

За словами спікера Дмитра Разумкова, до закінчення карантину депутати перейдуть в режим роботи у комітетах.

Читайте: В Україні більше не діє депутатська недоторканність

Згідно з календарним планом роботи на квітень, Верховна Рада проведе лише одну погоджувальну раду. Натомість роботі у комісіях, фракціях та групах буде присвячено 11 днів.

Третя сесія Верховної Ради IX скликання розпочалася 4 лютого і протриває до 17 липня 2020 року.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс. Що він передбачає – можна прочитати в нашому матеріалі.