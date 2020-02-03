Пенсионерке, которой советовали продать собаку за коммуналку, насчитали субсидию

Пенсионерка, которой Евгений Брагар порекомендовал продать собаку и оплатить за газ, получила субсидию. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалев в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

– Мы изучили вопрос Любови Павловны из Кировоградской области. По информации, которую сегодня предоставило правительство эта семья с начала сезона получила монетизированую субсидию в размере не более 3,5 тыс. грн, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн за коммунальные услуги, – отметила Ковалев.

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Она добавила, что таким образом монетизация субсидий позволяет людям уменьшать свои расходы на оплату комуслуг.

К слову, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.

Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.