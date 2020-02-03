Пенсіонерці, якій радили продати собаку за комуналку, нарахували субсидію

Пенсіонерка, якій Євгеній Брагар порекомендував продати собаку та оплатити за газ, отримала субсидію. Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Ми вивчили питання Любові Павлівни з Кіровоградської області. За інформацією, яку сьогодні надав уряд ця сім’я з початку сезону отримала монетизовану субсидію у розмірі трохи більше 3,5 тис. грн, що в середньому дозволило цій сім’ї платили не більше ніж 300-350 грн за комунальні послуги, – зазначила Ковалів.

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Вона додала, що таким чином монетизація субсидій дозволяє людям зменшувати свої витрати на оплату компослуг.

До слова, заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що керівництво фракції не підтримує позицію Євгена Брагара щодо оплати комунальних послуг пенсіонерами.

Вона вибачилася за слова депутата і назвала висловлювання Брагара абсолютно некоректним.

Така “порада” обурила українців, тому у соцмережах з’явилося багато мемів та жартів на цю тему.