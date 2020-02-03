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Факты / Видео / Украина / Общество

Старый и почти не видит: как живет и выглядит пес, из-за которого разгорелся скандал с коммуналкой

Собак сейчас меряют кубометрами газа. Все благодаря скандалу с депутатом от Слуги народа Евгением Брагарь

Один телефонный звонок мгновенно прославил пенсионерку и ее собачку Шарика на всю страну. 66-летняя Любовь Колючая, которой депутат посоветовал продать собаку и заплатить за газ, до сих пор не знала, что такое вообще возможно.

Ее питомцу, кстати, 14 лет, животное почти ничего не видит и на элитного не похож. В защиту пенсионерки люди восстали в соцсетях. И уже вот несколько дней возмущение там не утихает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как получить деньги на утепление дома и меньше платить за коммуналку.

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