PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На карантин закрывают все школы Днепра и Винницкой области

Карантин в школах Днепра вводится с 6 февраля в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.

Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Учебные заведения не будут работать до 17 февраля.

Известно, что в Днепре 153 общеобразовательные средние школы.

Читайте: Карантин в школах 2020: обучение приостановят в Черновцах

Сегодня, 4 февраля, карантин также объявили во всех школах Винницкой области – с 4 по 14 февраля. При этом детсады будут продолжать работать, при необходимости будут закрываться отдельные группы.

Как сообщалось, из-за вспышки заболеваний на карантин закрыли 90 школ Киева.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка