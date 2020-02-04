Карантин в школах Днепра вводится с 6 февраля в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.

Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Учебные заведения не будут работать до 17 февраля.

Известно, что в Днепре 153 общеобразовательные средние школы.

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Сегодня, 4 февраля, карантин также объявили во всех школах Винницкой области – с 4 по 14 февраля. При этом детсады будут продолжать работать, при необходимости будут закрываться отдельные группы.

Как сообщалось, из-за вспышки заболеваний на карантин закрыли 90 школ Киева.