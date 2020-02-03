Карантин в школах 2020: обучение приостановят в Черновцах

В Черновцах с 4 февраля все школы будут закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Алексей Каспрук.

Учебные заведения не будут работать до 16 февраля.

3 февраля в школы не явились 6 тыс. детей, из которых 4,5 тыс. – из-за ОРВИ. Власти Черновцов решили не ждать превышения эпидпорога и объявили карантин.

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По словам мэра города, в течение периода карантина школьники смогут учиться дистанционно, получая консультации учителей.

Напомним, ранее карантин в школах ввели в восьми областях Украины.