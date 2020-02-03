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Факты / Украина / Общество

В Киеве увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ, 90 школ закрыли на карантин

В Киеве за пятую неделю 2020 года зарегистрировано 9 176 больных гриппом и ОРВИ. Но в целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 39,2%.

В медицинские учреждения госпитализированы 290 человек, из них 229 – дети.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 26,1%. По сравнению с предыдущей неделей, заболело 9 130 детей (рост на 35,6%) и 4 640 взрослых.

Читайте: Карантин в школах 2020: обучение приостановят в Черновцах

По информации департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 120 учебных заведениях – в 90 школах полностью и в 30 – частично.

В КГГА напоминают, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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