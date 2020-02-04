Карантин у школах Дніпра запроваджується з 6 лютого у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у місті.

Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Навчальні заклади не працюватимуть до 17 лютого.

Відомо, що у Дніпрі 153 загальноосвітні середні школи.

Читайте: Карантин у школах 2020: навчання призупинять у Чернівцях

Сьогодні, 4 лютого, карантин також оголосили у всіх школах Вінниччини – з 4 по 14 лютого. При цьому дитсадки продовжуватимуть працювати, за необхідності закриватимуться окремі групи.

Як повідомлялося, через спалах захворювань на карантин закрили 90 шкіл Києва.