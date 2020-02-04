Карантин у школах Дніпра запроваджується з 6 лютого у зв’язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ у місті.
Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Навчальні заклади не працюватимуть до 17 лютого.
Відомо, що у Дніпрі 153 загальноосвітні середні школи.
Читайте: Карантин у школах 2020: навчання призупинять у Чернівцях
Сьогодні, 4 лютого, карантин також оголосили у всіх школах Вінниччини – з 4 по 14 лютого. При цьому дитсадки продовжуватимуть працювати, за необхідності закриватимуться окремі групи.
Як повідомлялося, через спалах захворювань на карантин закрили 90 шкіл Києва.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+