Зарплата урядовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні – Гончарук

Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час наради в Офісі президента.

– Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше, ніж один оклад, – сказав очільник Кабміну.

Також він зазначив, що вся інформація про зарплати керівництва Кабінету міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

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Олексій Гончарук додав, що уряд ухвалив рішення звернутися до наглядової ради Нафтогазу України з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр доручив переглянути зарплати чиновників.