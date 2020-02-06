Отношения с Антоненко и алиби: следователи опровергают заявления защиты Кузьменко

В отдельных заявлениях защиты врача и волонтеры Юлии Кузьменко в деле убийства Павла Шеремета есть несоответствия, заявили следователи.

Первый случай.

Адвокат Кузьменко во время первого заседания сообщал, что его подзащитная узнала об убийстве Павла Шеремета на работе, просматривая утром 20 июля 2016 ленту Facebook.

Однако в дальнейшем Кузьменко и адвокат утверждали, что в этот период подозреваемая находилась в отпуске, что подтверждается документально.

Второй случай.

18 июля 2016 года Кузьменко вместе с нынешним сожителем вернулась из отпуска в Одесской области. Той же ночью врач вместе с экс-мужем (тогда официально состоящие в браке) поехала в аэропорт Борисполь, чтобы встретить своих родителей и сына из Турции.

Во время заседания 24 декабря 2019 года адвокат Кузьменко озвучил, что женщина 19 июля 2016 года в 02.00 ждала в аэропорту Борисполь, а вернулись домой в 05.00.

В то же время, по информации полиции, сын и родители Кузьменко пересекли государственную границу Украины в период с 00.12 до 00.18. Кроме того, трафик телефонных соединений номера врача свидетельствует, что Кузьменко уже в 01.24 была дома.

Третий случай.

Правоохранители также сомневаются в правдивости показаний бывшего мужа Юлии Дмитрия Кузьменко.

На суде 24 декабря 2019 года он сообщал, что с вечера 18-го до 20 июля 2016 года подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время.

Однако в суде 3 февраля мужчина заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе в 2016 году.

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Четвертый случай.

Защита заявляла, что Кузьменко не имела тесных связей с другими подозреваемыми, в том числе с музыкантом Андреем Антоненко.

Однако следствие утверждает, что установило тесные отношения между врачом и музыкантом, а также опровергло информацию о том, что общение между ними ограничивалось темой ДТП при участии жены и ребенка Антоненко.

В 2016 году были зафиксированы 104 соединения между подозреваемыми. До убийства Шеремета соединений было 14: 2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут (в среднем около 3,5 минуты на звонок).

После 20 июля 2016 года установлены 90 соединений: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Также в течение 2016 года зафиксированы 252 сообщения в сети Facebook, в том числе 89 – до убийства.

Как известно, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко продлили срок содержания под стражей до 3 апреля.