Стосунки з Антоненком та алібі: слідчі спростовують заяви захисту Кузьменко

В окремих заявах захисту лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко в справі вбивства Павла Шеремета є невідповідності, заявили слідчі.

Перший випадок.

Адвокат Кузьменко під час першого засідання повідомляв, що його підзахисна дізналася про вбивство Павла Шеремета на роботі, переглядаючи вранці 20 липня 2016 року стрічку Facebook.

Однак надалі Кузьменко та адвокат стверджували, що в цей період підозрювана перебувала у відпустці, що підтверджується документально.

Другий випадок.

18 липня 2016 року Кузьменко разом із нинішнім співмешканцем повернулась із відпустки в Одеській області. Тієї ж ночі лікарка разом з екс-чоловіком (на той час офіційно перебували у шлюбі) поїхала до аеропорту Бориспіль, щоб зустріти своїх батьків і сина з Туреччини.

Під час засідання 24 грудня 2019 року адвокат Кузьменко озвучив, що жінка 19 липня 2016 р. о 02.00 чекала в аеропорту Бориспіль, а повернулися додому о 05.00.

Водночас, за інформацією поліції, син та батьки Кузьменко перетнули державний кордон України у період із 00.12 до 00.18. Крім того, трафік телефонних з’єднань номера лікарки свідчить, що Кузьменко вже о 01.24 була вдома.

Третій випадок.

Правоохоронці також сумніваються щодо правдивості свідчень колишнього чоловіка Юлії Дмитра Кузьменка.

На суді 24 грудня 2019 року він повідомляв, що з вечора 18-го до 20 липня 2016 року підозрювана перебувала з ним вдома і він чітко знає, де і з ким вона проводила час.

Однак у суді 03 лютого чоловік заявив, що не знає, де та з ким була його дружина на відпочинку у 2016 році.

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Четвертий випадок.

Захист заявляв, що Кузьменко не мала тісних зв’язків із іншими підозрюваними, у тому числі з музикантом Андрієм Антоненком.

Однак слідство стверджує, що встановило тісні стосунки між лікаркою та музикантом, а також спростувало інформацію про те, що спілкування між ними обмежувалося темою ДТП за участі дружини та дитини Антоненка.

У 2016 році були зафіксовані 104 з’єднання між підозрюваними. До вбивста Шеремета з’єднань було 14: 2 SMS-повідомлення та 12 дзвінків загальною тривалістю 40 хвилин (у середньому близько 3,5 хвилини на дзвінок).

Після 20 липня 2016 року встановлено 90 з’єднань: 16 SMS-повідомлень та 74 дзвінки. Також впродовж 2016 року зафіксовано 252 повідомлення в мережі Facebook, у тому числі 89 – до вбивства.

Як відомо, лікарю та волонтеру Юлії Кузьменко продовжили термін тримання під вартою до 3 квітня.