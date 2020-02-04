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Факты / Украина / Общество

Дело Шеремета: врача Кузьменко оставили под стражей до 3 апреля

Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко продлили срок содержания под стражей до 3 апреля. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева.

Судья Виталий Писанец удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок пребывания Юлии Кузьменко под стражей еще на 60 суток.

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Также по делу убийства Павла Шеремета продлен срок досудебного следствия еще на четыре месяца.

Суд еще должен рассмотреть вопрос продления мер для музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, который находится под стражей, и для военной медсестры Яны Дугар, которая находится под домашним арестом в военной части на Днепропетровщине, где проходит службу.

К слову, следователи планируют попросить у Офиса генерального прокурора продлить сроки досудебного расследования по делу об убийстве Павла Шеремета, которое должно завершиться 12 февраля.

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