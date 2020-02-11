Історія з собакою негарна: Зеленський відчуває провину за помилки депутатів

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що відчуває провину за помилки депутатів своєї партії Слуга народу.

– Якщо депутат нашої фракції “зашквариться”, тоді я відчуваю провину на собі. Тому що це людина з фракції Слуги народу. Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, всіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних потрібно підтримувати, а з іншими – спокійно розлучатися, – сказав він.

Президент додав, що таким депутатам будуть говорити: ти не можеш бути обличчям нашої партії.

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Зеленський назвав історію з Євгеном Брагарем дуже не красивою.

– Але в цьому випадку давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював у нашому штабі, він історик, аспірант в університеті Шевченка. Розумна людина, але дуже молода. Я завжди підтримую молодих людей, але бачимо, що буває, – вважає Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що ситуація з мажоритарниками є окремою історією.

– Поки я не пішов у політику, я не міг собі уявити, що людина за гроші може змінювати свою навіть не анкету – свою біографію. Тобто почистили інформацію. Є такі люди, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що у випадку, якщо Слуга народу виконає свої передвиборчі обіцянки, нинішню Верховну Раду ніхто не розпускатиме.

До слова, заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що керівництво фракції не підтримує позицію Євгена Брагара щодо оплати комунальних послуг пенсіонерами.

Вона вибачилася за слова депутата і назвала висловлювання Брагара абсолютно некоректним.

Така “порада” обурила українців, тому у соцмережах з’явилося багато мемів та жартів на цю тему.