Движение правительственным кварталом Киева значительно затруднено из-за скопления маршруток и грузовиков.

Он фактически заблокирован перевозчиками, которые выдвинули свои требования к власти. Также проблемы с движением наблюдаются на въездах в столицу.

Перевозчики требуют уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия, разрешить ситуацию с очередями на границе, взвешиванием транспортных средств, нормализацией разрешений на международные перевозки. Всего у них 15 требований, которые опубликованы на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.







Маршрутки и грузовики блокируют Кабмин: требования перевозчиков и пробки в Киеве / 2 фотографии

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Осложнение движения в Киеве также наблюдается на проспекте Победы возле станции метро Политехнический институт.

Кроме того, тянучка наблюдается на бульваре Тараса Шевченко. Пробки образовались на улице Жилянской, Набережном шоссе, проспекте Романа Шухевича, Северном мосту.

Осложнение движения по улице Крещатик пока не наблюдается.

К слову, в КГГА подали обращение с предложением о переименовании станции метро Дорогожичи в Бабий Яр.