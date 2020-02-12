Образование, закупки, коммуналка: рейтинг прозрачности городов Украины

Покров Днепропетровской области, Дрогобыч Львовской области и Тернополь стали самыми прозрачными городами Украины в 2019 году.

Рейтинг был составлен по 86 индикаторам в 14 сферах. В частности, образование, коммунальная политика, закупки и т.д. Шкала оценивания – 100 баллов.

Больше всего баллов набрал Покров – 79,1. Столько же получил Дрогобыч. На третьем месте Тернополь — 76 баллов. За ним Мариуполь и Винница — 74,6 и 74,2 балла.

Средний уровень прозрачности по городам колеблется в диапазоне от 23% до 68%.

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Самыми прозрачными являются кадровые вопросы. Третий год подряд жилищная сфера остается наиболее закрытой политикой органов местного самоуправления.

Самые большие скачки в рейтинге прозрачности за год сделали Покровск и Коломыя, поднявшись на 67 позиций. Также прорыв получился у Полтавы, Дубно и Мукачево.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина оказалась в середине рейтинга готовности стран мира к борьбе против эпидемий и пандемий.

Источник: Transparency International Ukraine