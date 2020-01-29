Возле Зимбабве и Ирана: Украина не готова к эпидемиям – рейтинг GHS Index

Украина оказалась в середине рейтинга готовности стран мира к борьбе против эпидемий и пандемий.

Эксперты, составлявшие рейтинг Global Health Security Index, поставили нашу страну на 94 позицию из 195 (рядом с Доминиканской Республикой, Зимбабве, Нигерией и Ираном).

Готовность Украины к возможным проблемам, связанных с вирусами, определили как “ниже среднего” (38 баллов из 100).

Это означает, что могут возникнуть определенные проблемы с разработкой плана защиты в случае атаки коронавируса.

Лучше всех готовы к борьбе с эпидемиями США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3).

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Китай, где сейчас распространяется новый коронавирус, занял в рейтинге 51 место (48,2 балла).

Как известно, в Китае более чем у 6 тыс. человек подтвердили заболевание смертельной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Вследствие заболевания уже погибли 132 человека.