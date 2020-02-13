Погода в Украине на сегодня, 13 февраля 2020

В Украине 13 февраля будет пасмурно, ожидается снижение температуры.

Температура воздуха на западе страны составит +2-5° днем ​​и до -2° ночью.

В центральных областях температура днем ​​+2-4°, а ночью ожидается снижение до -3°. На севере страны предусматриваются осадки в Сумской и Черниговской областях, температура днем ​​0-2° и 0-2° ночью.

На востоке страны температура днем ​​будет колебаться от -1° до +1°, а ночью столбики термометров опустятся до -3°. Ожидается снег в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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В южных областях столбики днем ​​будут показывать +6-8°, ночью опустятся до -3°.

В Киеве 13 февраля ожидается +2-4° днем ​​и до -2° ночью.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на 2020 год.