PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 13 февраля (КАРТА)

В Украине 13 февраля будет пасмурно, ожидается снижение температуры.

Температура воздуха на западе страны составит +2-5° днем ​​и до -2° ночью.

В центральных областях температура днем ​​+2-4°, а ночью ожидается снижение до -3°. На севере страны предусматриваются осадки в Сумской и Черниговской областях, температура днем ​​0-2° и 0-2° ночью.

На востоке страны температура днем ​​будет колебаться от -1° до +1°, а ночью столбики термометров опустятся до -3°. Ожидается снег в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Читайте: Снег и +14: каким будет февраль в Украине

В южных областях столбики днем ​​будут показывать +6-8°, ночью опустятся до -3°.

В Киеве 13 февраля ожидается +2-4° днем ​​и до -2° ночью.

Погода в Украине на сегодня, 13 февраля 2020

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на 2020 год.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка