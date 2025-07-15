Взрывы в Херсоне: РФ атаковала авто в пригороде, двое пострадавших

Взрывы в Херсоне сегодня, 15 июля, прогремели около шести утра.

Как стало известно вскоре, российские оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника на гражданский автомобиль в пригороде.

Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

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Взрывы в Херсоне 15 июля: что известно

Тяжелые травмы получил 75-летний мужчина – у него контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, а также осколочные ранения шеи, рук и ног.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Также ранена 44-летняя женщина.

У нее взрывная травма и осколочные ранения конечностей. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные службы работают на месте инцидента.

Напомним, на днях оккупанты обстреляли два района Херсона.

В Центральном районе в результате вражеской атаки пострадал 61-летний мужчина. У него диагностировали взрывную черепно-мозговую травму и контузию.

В Корабельном районе пострадали еще два человека: 75-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Фото: МОЗ

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