Зеленский и Кличко сфотографировались с основателем Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко сделали совместное фото с основателем Facebook Марком Цукербергом.
– Сближает мир. Делаем это вместе! – подписал фотографию президент.
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А Виталий Кличко своей фотографией с Марком Цукербергом вызвал настоящий ажиотаж в сети. Мэр столицы заявил, что он сам попросил основателя Facebook сделать совместный кадр.
– Тот случай, когда о селфи попросили не меня, а я сам, – подписал фото Кличко.
Читатели попросили Кличко предложить Цукербергу открыть представительство компании в Украине.
К слову, соцсеть Facebook представила электронную платежную систему Facebook Pay, которая будет работать через Messenger.