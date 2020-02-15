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Факты / Украина / Общество

Зеленский и Кличко сфотографировались с основателем Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко сделали совместное фото с основателем Facebook Марком Цукербергом.

– Сближает мир. Делаем это вместе! – подписал фотографию президент.

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А Виталий Кличко своей фотографией с Марком Цукербергом вызвал настоящий ажиотаж в сети. Мэр столицы заявил, что он сам попросил основателя Facebook сделать совместный кадр.

– Тот случай, когда о селфи попросили не меня, а я сам, – подписал фото Кличко.

Читатели попросили Кличко предложить Цукербергу открыть представительство компании в Украине.

К слову, соцсеть Facebook представила электронную платежную систему Facebook Pay, которая будет работать через Messenger.

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