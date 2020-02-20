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Факти / Україна / Політика

Розгляд змін до Конституції: засідання Верховної Ради 20 лютого (ОНЛАЙН)

20 лютого Верховна Рада розглядатиме у другому читанні зміни до Кримінального кодексу України, а також продовжить розгляд законопроектів щодо внесення змін до Конституції.

Також депутати мають розглянути зміни до закону Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства (щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз).

До порядку денного також включено голосування за зміни щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.

Читайте: Зміни до Конституції та Кримінального кодексу: порядок денний Ради 20 лютого


Нагадаємо, третя сесія Верховної Ради ІХ скликання розпочалася 4 лютого і триватиме до 17 липня.

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