20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Цей день став найкривавішим в історії Євромайдану – від куль беркутівців загинули 48 беззбройних мітингувальників.

Загалом 18-20 лютого вбито 84 активістів, а пізніше стало відомо про загибель 107 учасників Революції Гідності. Згодом їх назвали Небесною Сотнею та посмертно нагородили званням Героя України.

Кого покарали за розстріли Небесної Сотні

У листопаді 2019 року тоді ще Генпрокуратура повідомила, що 46 осіб отримали обвинувальний вирок у справах Майдану, підозру оголошено 445 особам.

Серед підозрюваних – 48 високопосадовців, 220 правоохоронців, зокрема 27 слідчих, 20 прокурорів та 23 судді.

Судовий процес все ще триває. Слідство встановило факти 48 вбивств та 80 замахів на вбивство 20 лютого на Інститутській.

У цій справі ще у березні та квітні 2014-го затримали бійців Беркуту Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та їхнього командира Дмитра Садовника, у 2015 році – екс-беркутівців Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка та Олега Янішевського.

Садовник втік ще у 2014 році, коли його випустили з-під варти, інших п’ятьох передали в ОРДЛО під час обміну полоненими, який відбувся 29 грудня 2019 року. Водночас Маринченко та Тамтура 8 лютого повернулися до Києва.

Тож за останній рік ситуація майже не змінилася. Проте генпрокурор Руслан Рябошапка запевнив, що видання беркутівців РФ не перешкоджає розслідуванню справ Майдану – більше питань до самого слідства, адже частина матеріалів за ці роки просто зникла, щодо інших моментів воно просто саботувалося.

– Проблема в тому, що слідство досі було так організовано, що не вдалося вийти на замовників. Тому ми бачимо справи в основному щодо рядових виконавців, міліціонерів, суддів або прокурорів, а доказів того, хто був замовником, хто ухвалював ці рішення – ми поки що суспільству надати не можемо, – додав він.

Генпрокурор наголосив, що розслідування прискориться після передання справ Майдану до ДБР.

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Хто розслідує справи Майдану

У листопаді 2019-го у Державному бюро розслідувань створили спеціальний підрозділ, який розслідує злочини, пов’язані з мирними акціями протесту під час Революції Гідності у 2013-2014 роках.

Загалом йдеться про 114 кримінальних проваджень, 50 з яких займатиметься саме ДБР – Офіс генпрокурора передав уже 42 справи. Решту віддадуть НАБУ, Нацполіції та СБУ.

Спецвідділ повністю укомплектували лише 11 січня, а передання справ триває, тому зарано говорити про суттєві результати. Проте вони є.

Зокрема, у січні ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної групи, яка викрала та вбила журналіста та активіста Євромайдану Василя Сергієнка.

В лютому затримали екс-бійця спецпідрозділу Омега за підозрою у вбивстві беззбройного мітингувальника 20 лютого 2014 року на Інституцькій. Ще одного спецпризначенець поранив. У разі доведення провини йому загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне.

Окрім того, оголошено підозру слідчому Дніпровського райвідділу ГУ МВС в місті Києві за обвинуваченням у незаконному затриманні чотирьох учасників Євромайдану 18 лютого 2014-го.

До слова, Факти ICTV писали про головні епізоди у справах Майдану та чи загрожує їм щось у зв’язку з переданням із Генпрокуратури до Державного бюро розслідувань.

Відео: Громадське