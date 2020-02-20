20 февраля проходила эвакуация граждан Украины и еще ряда стран из китайского города Ухань, где свирепствует эпидемия коронавируса. На обсервацию их размещают в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Многих украинwtd напугал тот, факт, что вирус в Украинe могут привезти именно этим бортом.

Врачи Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни.

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Кроме того, эвакуированные граждане отбыли инкубационный период в Китае, а затем проходили дезинфекции пути в Украину.

На эксклюзивном видео Фактов ICTV видно, что все граждане одеты в маски, медики и другой персонал в спецкостюмах. Также все эвакуированные проходили дезинфекцию перед тем, как сойти из самолета.

Напомним, местные жители на протестах в Новых Санжара радикально настроенные против размещения эвакуированных из Китая.