Протести у Нових Санжарах: правоохоронці реагуватимуть на блокування доріг

Люди, які блокуватимуть дороги у Нових Санжарах, зустрінуться із супротивом правоохоронців, заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, силовики припинятимуть правопорушення під час протестів у Нових Санжарах у суворій відповідності до закону України.

– Якщо протиправні дії не вимагатимуть кримінальної відповідальності з точки зору законності правопорушень, з порушниками будуть проведені відповідні профілактичні бесіди і їх відпустять, – сказав Шевченко.

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Директор Департаменту комунікації МВС також додав, що правоохоронці намагаються донести до людей інформацію про відповідальність за перешкоджання урядовим рішенням.

Нагадаємо, евакуйованих із Китаю громадян України та інших держав везуть із аеропорту Харків у медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області, де вони будуть перебувати протягом 14 днів.