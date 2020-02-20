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Факты / Украина / Общество

Гончарук экстренно вылетает в Новые Санжары

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары, где будут находиться эвакуированные граждане из Китая на обсервации.

– Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах, – отметил Гончарук.

В комментарии Фактам ICTV пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян отметила, что Алексей Гончарук отправился в Новые Санжары, чтобы разобраться в ситуации.

– Главная задача – обеспечить безопасность и не допустить, чтобы кто-то пострадал, в автобусах дети! Премьер лично будет координировать и регулировать работу штаба. Задание на сейчас не допустить эскалации конфликта, – отметила Давитян.

К слову, ранее в Новые Санжары прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Он заверил, что эвакуированные будут проходить процедуру обсервации вместе с медиками, полицейскими и представителями других служб, которые их сопровождали в самолете. Он также добавил, что местные жители не будут пересекаться с ними.

Гончарук экстренно вылетает в Новые Санжары

Напомним, местные жители на протестах в Новых Санжарах радикально настроенные против размещения эвакуированных из Китая. В поселок стянули дополнительные силы Нацгвардии и бронетехнику, полиция начала зачищать дороги для проезда эвакуированных.

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