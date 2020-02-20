Эвакуация украинцев из Уханя: борт летит в Борисполь, всех ждет обсервация

Эвакуация украинцев из Уханя, где распространяется новый коронавирус, продолжается. Самолет авиакомпании SkyUp с украинскими медиками и спасателями ГСЧС принял на борт в китайском городе 45 граждан Украины и 28 иностранных граждан. Троих украинцев и одного иностранца в самолет не пустили.



























Эвакуация украинцев из Уханя: борт летит в Борисполь, вернувшихся ждет обсервация / 7 фотографий

Воздушное судно прилетит в Украину примерно в 8.00 в аэропорт Борисполь.

Что такое обсервация и сколько она продлится

Сразу после приземления будут осуществлены все меры безопасности – самолет сразу направят на санитарную стоянку на двое суток.

Граждан, эвакуированных из Уханя, отправят на обсервацию.

– Это не о карантине речь идет, а об обсервации, о максимальной изоляции. Режим изоляции, не карантин. Карантин – это более высокая степень изоляции, режимности… На сегодня мы говорим об изоляции этих граждан, – пояснила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

К месту обсервации пассажиров и членов команды отправят отдельными транспортными средствами в сопровождении охраны.

Граждан разместят в одном из четырех объектов, которые уже готовы их принять. Точное место не называется в интересах безопасности.

Зона обсервации будет охраняться, людям будет запрещено передвигаться по территории.

Водители (работники ГСЧС) вместе с другими эвакуированными будут находиться в изоляции 14 дней.

– Мы планировали одноместное размещение в номерах, где есть телевизор, Wi-Fi, трехразовое питание. Люди спокойно будут проживать. Дважды в день им будут делать медико-санитарный осмотр. Дополнительно в случае проявления симптомов они набирают медицинскую бригаду, которая размещена в той же обсервации, чтобы она обследовала, – заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте: Эвакуированных из Китая украинцев разместят в номерах с ТВ и Wi-Fi – Виктор Ляшко

В случае выявления симптомов коронавируса человека госпитализируют в специальный бокс и будут предоставлять ему соответствующую медицинскую помощь.

Что такое коронавирус и его симптомы

Новый штамм коронавируса Covid-19 может вызвать тяжелую форму пневмонии.

Течение болезни зависит от иммунитета человека. Среди умерших много пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Наиболее частым симптомом является головная боль, кашель, лихорадка и затруднение дыхания, в некоторых случаях – диарея или конъюнктивит. Инкубационный период длится от 2 дней до 2 недель.

Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие – тяжело болеют.

По состоянию на 19 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 75 199 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2012 – летальных. Выздоровели уже 14 675 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Куда эвакуируют граждан из Китая и протесты против приема в Виннниках и Микулинцах

Около 300 человек собрались 18 февраля в Микулинцах в Тернопольской области в знак протеста против ввоза эвакуированных из Китая людей.







Эвакуация украинцев из Уханя: борт летит в Борисполь, вернувшихся ждет обсервация / 2 фотографии

Местные жители перекрыли подъезды к санаторию Медоборы, куда, по их данным, должны привезти граждан из Уханя.

Читайте: Эвакуация граждан из Китая: глава Тернопольской ОГА не давал согласие на размещение

Подобная акции 19 февраля состоялась в Винниках во Львовской области. Местные жители перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые политические партии пытаются помешать эвакуации украинцев из Уханя.