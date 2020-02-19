Эвакуация граждан из Китая: глава Тернопольской ОГА не давал согласие на размещение

Глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель отметил, что отказал в размещении граждан, которых эвакуируют из Китая.

– Никаких разрешений я не давал. К нам пришло письмо от Минздрава о том, что обрабатывается информация, ищут место дислокации для прибывших из Китая. Речь не шла конкретно о Тернопольской области, – заявил Сопель.

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По его словам, 13 февраля областное управление здравоохранения предоставило ответ, что в настоящее время из-за реорганизации санаториев нет возможности поселения с целью изоляции граждан, прибывших из Китая.

Напомним, из аэропорта Борисполь 19 февраля вылетел самолет авиакомпании SkyUp, который заберет украинцев из пораженного коронавирусом COVID-19 Уханя (Китай).

Пока неизвестно, где именно прибывшие из Китая украинцы проведут 14-дневный карантин. Для размещения рассматривают порядка 12 объектов.

Фото: Игорь Сопель