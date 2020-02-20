Евакуація українців із Уханя: борт летить у Бориспіль, усіх чекає обсервація

Евакуація українців із Уханя, де розповсюджується новий коронавірус, триває. Літак авіакомпанії SkyUp з українськими медиками та рятувальниками ДСНС прийняв на борт у китайському місті 45 громадян України і 28 іноземних громадян. Трьох українців та одного іноземця у літак не пустили.



























Евакуація українців із Уханя: борт летить у Бориспіль, на людей чекає обсервація / 7 фотографий

Повітряне судно прилетить до України приблизно о 8.00 в аеропорт Бориспіль.

Що таке обсервація і скільки вона триватиме

Одразу після приземлення будуть здійснені усі заходи безпеки — літак одразу направлять на санітарну стоянку на дві доби.

Громадян, евакуйованих з Уханя, відправлять на обсервацію.

– Це не про карантин ідеться, а про обсервацію, про максимальну ізоляцію. Режим ізоляції, не карантин. Карантин – це більш високий ступінь ізоляції, режимності… На сьогодні ми говоримо про ізоляцію цих громадян, – пояснила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

До місця обсервації пасажирів та членів команди відправлять окремими транспортними засобами у супроводі охорони.

Громадян розмістять в одному з чотирьох об’єктів, які вже готові їх прийняти. Точне місце не називається в інтересах безпеки.

Зона обсервації охоронятиметься, людям буде заборонено пересуватися територією.

Водії (працівники ДСНС) разом із іншими евакуйованими перебуватимуть в ізоляції 14 днів.

– Ми планували одномісне розміщення в номерах, де є телевізор, Wi-Fi, трьохразове харчування. Люди спокійно проживатимуть. Двічі на день їм робитимуть медико-санітарний огляд. Додатково у разі прояву симптомів вони набирають медичну бригаду, яка розміщена в тій же обсервації, щоб вона обстежила, – заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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У разі виявлення симптомів коронавірусу людину госпіталізують у спеціальний бокс та надаватимуть їй відповідну медичну допомогу.

Що таке коронавірус і його симптоми

Новий штам коронавірусу Covid-19 може викликати важку форму пневмонії.

Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями.

Найпоширеніши симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів.

Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші — тяжко хворіють.

Станом на 19 лютого 2020 року у світі зареєстровано 75 199 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2012- летальні. Одужало вже 14 675 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Куди евакуюють громадян із Китаю і протести проти прийому у Виннниках і Микулинцях

Близько 300 людей зібралися 18 лютого у Микулинцях на Тернопільщині на знак протесту проти ввезення евакуйованих з Китаю людей.







Евакуація українців із Уханя: борт летить у Бориспіль, на людей чекає обсервація / 2 фотографии

Місцеві жителі перекрили під’їзди до санаторію Медобори, куда, за їхніми даними, мають привезти громадян з Уханя.

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Подібна акція 19 лютого відбулася у Винниках на Львівщині. Місцеві жителі перекрили під’їзди до місцевого госпіталю ветеранів воєн і репресованих.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі політичні партії намагаються перешкодити евакуації українців із Уханя.