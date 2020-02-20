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Факти / Україна / Суспільство

Евакуйовані з Уханя пройдуть обсервацію в Нових Санжарах – Нацполіція

Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть доставлені в медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області, де вони будуть перебувати протягом 14 днів.

– Спеціальним транспортом ДСНС України в супроводі і під охороною поліції вони будуть доставлені на територію медичного центру Нові Санжари.

Протягом 14 днів українці перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки, – йдеться в повідомленні.

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Евакуйовані з Уханя пройдуть обсервацію в Нових Санжарах – Нацполіція / 4 фотографии

Нагадаємо, у Полтавській області поблизу Медичного центру Національної гвардії Нові Санжари почали збиратися люди для того, аби не допустити розміщення у будівлі громадян, яких евакуювали з китайського Уханя.

Протести почалися ще 19 лютого ввечері через інформацію про нібито розміщення евакуйованих громадян в зазначеному медичному центрі.

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