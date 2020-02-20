Рассмотрение изменений в Конституцию: заседание Верховной Рады 20 февраля (ОНЛАЙН)
20 февраля Верховная Рада рассмотрит во втором чтении изменения в Уголовном кодексе Украины, а также продолжит рассмотрение законопроектов о внесении изменений в Конституцию.
Также депутаты должны рассмотреть изменения в закон О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (по представлению иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз).
В повестку дня также включено голосование за изменения относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.