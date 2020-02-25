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Факты / Украина

У госпитализированного после контакта с китайцем жителя Закарпатья диагностирован бронхит

У жителя Береговского района Закарпатской области, которого госпитализировали с признаками болезни после возвращения с заработков в Венгрии, диагностирован бронхит.

Об этом во время брифинга сообщила директор департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации Елизавета Биров.

По ее словам, 24 февраля поступила информация о том, что гражданин Украины вернулся с заработков в Венгрии, где работал на местном рынке на китайца.

Мужчину дома посетил семейный врач. Были приняты средств предостережение: его с женой поместили на карантин в Закарпатскую областную инфекционную больницу. Были взяты анализы и оказалось, что опасности нет. У пациента – острый бронхит, – уточнила Биров.

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Также выяснилось, что китаец, с которым контактировал пациент, выезжал на родину еще в декабре, признаков заболевания с тех пор у него не было.

Напомним, 25 февраля утром жителя Закарпатья с повышенной температурой и симптомами ОРВИ, который 21 дней назад контактировал с гражданином Китая, госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Фото: Dreamstime

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