





Всем прибывающим в Украину из Италии начали мерять температуру / 3 фотографии

Пункт пропуска Тиса является крупнейшим направлением въезда украинцев и граждан Италии в Украину. Еженедельно через него проходят около 500 микроавтобусов, пересекающих государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении.

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Напомним, с 24 февраля проводится также обязательная температурная проверка граждан, которые прибывают прямыми рейсами из Италии в международные аэропорты Борисполь и Киев.

На данный момент ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Украине не зафиксирован.