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Факты / Украина

Всем прибывающим в Украину из Италии начали мерять температуру

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил пункты пропуска в Закарпатской области и взял под личный контроль организацию мер по предотвращению распространения коронавируса.

– С сегодняшнего дня на границе с Венгрией, в пункте пропуска Тиса, начато проведение температурного скрининга граждан, которые едут в Украину. Пограничники обеспечены необходимыми приборами для измерения температуры и индивидуальными средствами защиты, – сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Всем прибывающим в Украину из Италии начали мерять температуру / 3 фотографии

Пункт пропуска Тиса является крупнейшим направлением въезда украинцев и граждан Италии в Украину. Еженедельно через него проходят около 500 микроавтобусов, пересекающих государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении.

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Напомним, с 24 февраля проводится также обязательная температурная проверка граждан, которые прибывают прямыми рейсами из Италии в международные аэропорты Борисполь и Киев.

На данный момент ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Украине не зафиксирован.

Источник: Госпогранслужба

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