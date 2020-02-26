День крымского сопротивления российской оккупации: как вернуть Крым в Украину

День крымского сопротивления российской оккупации отмечают 26 февраля. В этот день 2014 года происходили ключевые события в аннексии Крыма – жители полуострова вышли на многочисленный проукраинский митинг под стены Верховной Рады АРК.

В январе 2020 года группа народных депутатов даже обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой официально признать 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации.

Как это было

Накануне, 25 февраля, возле Верховной Рады АР Крым собрался пророссийский митинг, на котором призвали провести референдум и отсоединить Крым от Украины. Спикер крымского парламента Владимир Константинов объявил внеочередную сессию. СМИ писали, что именно на ней депутаты должны были проголосовать за выход полуострова из состава Украины.

Не соглашаясь с позицией пророссийских сил, Меджлис крымскотатарского народа на следующий день вывел под стены Рады около 10-12 тыс. митингующих. Они выступали за территориальную целостность Украины и требовали отменить внеочередную сессию парламента.

Параллельно происходил еще один митинг, организованный партией Русское единство. Он насчитывал от 2 до 4 тыс. человек. Два лагеря протестующих разделял кордон милиции, впрочем, без столкновений не обошлось – тогда погибли два человека.

Сессию в этот день так и не провели, а на следующий “зеленые человечки” с оружием захватили здание Верховной Рады полуострова. 16 марта в Крыму все же провели “референдум”, последствия которого всем известны.

– Именно действия крымских татар и других граждан Украины, которые выступили против незаконной оккупации и сейчас продолжают борьбу против агрессора, стали основанием для жестоких репрессий, террора со стороны российского оккупационного режима, – отметил нардеп Ахтем Чийгоз, агитируя официально установить 26 февраля Днем сопротивления.

Крым через шесть лет

После оккупации полуострова люди, которые не согласились с российской оккупацией, были вынуждены покинуть дома и выехать на материковую часть Украины. Таких, по официальной статистике, около 35 тыс. Но реальная цифра может быть больше, ведь не все подтверждали статус внутренне перемещенных лиц.

В то же время Россия продолжает политику заселения полуострова российскими гражданами, обещая им финансовую помощь и льготы. По официальной статистике Росстата, численность населения на 1 января 2020 года составляла 1,9 млн человек, и эта цифра постоянно растет. За 2019 год на полуостров, по данным этого же ведомства, переехало 7,8 тыс. человек.

Заместитель постоянного представителя президента в АР Крым Тамила Ташева в интервью в ноябре 2019 года заявляла, что, по подсчетам правозащитных организаций, на территорию полуострова с 2014 года переселили около 500 тыс. россиян.

Кремль делает все, чтобы уничтожить любые остатки украинского в Крыму. Сегодня на полуострове запрещен Меджлис крымскотатарского народа, а любая проукраинская позиция жестко карается. Те, кто боролся с оккупационными властями, или в тюрьме, или пропали без вести.

Так, после двух масштабных обменов пленными на территории России и аннексированного Крыма все еще остается более 100 украинцев и крымских татар, которых незаконно посадили за их позицию.

Русификация образования

Помимо прочего, российские власти сводят к минимуму обучение на украинском и крымскотатарском языках. Обучение в школах и вузах проводят на русском.

Сегодня, по словам представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, на полуострове осталась только одна украинская школа в Феодосии.

– Сейчас на украинском учатся всего около 250 детей. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно, история Украины не изучается с 2015 года, – отметил он в интервью Радио Свобода.

Такие же утиски и по отношению к крымскотатарскому языку – на нем обучается около 6 тыс. детей.

С верой тоже борются. Храм Православной церкви Украины в Симферополе регулярно пытаются закрыть, аргументируя это тем, что здание принадлежит государству, то есть России.

Военная база в Крыму

Россия продолжает превращать Крым в военную базу, наращивая там присутствие своей техники. В ноябре заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок на брифинге в ООН отчитался, что численность военных в Крыму составляла 31,5 тыс., а среди техники там – 40 танков, 583 единиц бронированной техники, 162 единицы тяжелых артиллерийских установок, 122 боевых самолета, 62 вертолета, 12 систем залпового огня, 34 военных корабля и 7 подводных лодок.

– Россия никогда не будет тратить деньги просто так. Она перекинула оружие и технику в Крым не зря – она ​​их использует. Как и использует те корабли, которые перекинула в Черное и Азовское моря, – убежден эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Ираклий Джанашия.

Военный эксперт Олег Стариков, со своей стороны, уверяет – для противодействия Украине предназначены только те войска, которые базируются на севере полуострова.

– Военно-морская база Черноморского флота, подразделения Сухопутных войск, Военно-космических сил входят в состав южного военного округа, они нацелены на противодействие странам НАТО, а именно – шестому флоту США, а также для решения своих геостратегических вопросов в районе Средиземного моря, а это Сирия и Ливия.

Он подчеркивает – Россия никогда не отдаст Севастополь. Если о возвращении других территорий еще можно говорить, то Севастополь имеет для страны стратегическое значение.

– Там у них дислоцируется Черноморский флот, и передача его Украине или во временную администрацию ООН маловероятна.

Крым не упадет в руки

Аннексию Крыма засудил весь цивилизованный мир. Он продолжает официально признавать полуостров территорией Украины. В частности, это закреплено в документах ООН, ОБСЕ, ЕС.

Украинский режиссер Олег Сенцов в интервью Украинской правде заявил, что Крым вернуть можно только после смерти Владимира Путина или же изменения режима в стране.

Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Ираклий Джанашия предупреждает – даже после условного развала России Крым не упадет в руки Украине. Основная причина – недостаточная коммуникация и взаимодействие украинской власти с жителями полуострова, которые ратовали за Украину.

– Догадайтесь, кто проявлял содействие? Турция. Теперь она может во время предстоящего развала России методами гибридной войны влезть к крымским татарам в головы, и им будет лучше выбрать Турцию, чем Украину, – предполагает эксперт.

Шаги, чтобы вернуть Крым

Эксперты сходятся во мнении, что возвращение Крыма – это долгосрочная перспектива. Около 10 лет нужно Украине, чтобы вернуть полуостров, убежден Олег Стариков, и это при условии, что Украина комплексно подойдет к этому вопросу.

– Необходимо улучшать экономические показатели развития страны, социальную и гуманитарную компоненты, делать все возможное, чтобы наши информационные ресурсы были доступны для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, чтобы этот контент был лучше, чем у российских СМИ.

Менее оптимистичные прогнозы у Ираклия Джанашии, который убежден, что возвращение полуострова – перспектива 20 лет, и дипломатическим путем это сделать невозможно.

– Для того, чтобы военным путем вернуть Крым, нужно, прежде всего, создать нормальную армию. Крым – это полуостров, который на 95% окружен водой. Это значит, что нужно военно-морские силы. На флот в данный момент нужно тратить в два-три раза больше.

Есть еще и второй путь – гибридный.

– Это использование все тех же методов, что использует Россия против нас.

Аннексию Крыма Россией признают незаконным все цивилизованные страны мира, вводя против страны-агрессора санкции. Но эксперты уверены – они не работают. Поэтому возвращение полуострова только в руках Украины, а для этого нужно бороться. Украинцы ждут дня, когда Крым вернется домой, как и когда на Донбассе прекратится война.

Лилия Ященко