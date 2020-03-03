В Вашингтоне продолжаются мероприятия Диалога о будущем: Украина-США

С 01 по 05 марта в Вашингтоне происходит ряд встреч и мероприятий Диалога о будущем: Украина-США.

Представители украинской делегации встречаются с американскими конгрессменами, политиками, политологами, представителями средств массовой информации, экспертами в сфере налаживания коммуникаций и проведения избирательных кампаний.

Основная цель визита украинской делегации в США – налаживание конструктивного и продуктивного диалога между представителями деловых кругов двух стран. Непосредственное взаимодействие открывает новые возможности для развития конструктивного сотрудничества, позволяет обмениваться опытом, расширять контакты и углублять взаимопонимание.

1 марта в Вашингтоне состоялась встреча делегации с Лейфом Ларсоном – писателем и продюсером, экспертом в избирательных кампаниях, членом Американской ассоциации политических консультантов. Основной темой обсуждения была реабилитация бренда Украины в США.

Лейф Ларссон способствовал проведению успешной кампании губернатором Калифорнии Питу Уилсону, а также другими конгрессменами на Капиталийском холме. Он разрабатывал стратегии избирательных и рекламных кампаний многих кандидатов на их выдвижения в США. Работал с политиками на всех уровнях американского правительства, руководил полным циклом предвыборного процесса.

Украинскую делегацию возглавляет политический эксперт, президент Института демократии и развития Polita, основатель SIC Group Ukraine, автор книги Игра в выборы. Секреты политических коммуникаций Екатерина Одарченко. В Facebook она рассказала о том, что во время встречи с Лейфом Ларсеном были обсуждены вопросы позиционирования национального бренда Украины в США и в мире, пути его улучшения в различных плоскостях.

Во время встречи публицист и правозащитник, международный наблюдатель, политический аналитик Андрей Бузаров обсудил с Лейфом Ларсоном актуальные политические события в Украине и США. Американский эксперт отметил, что главный феномен президента США Дональда Трампа заключается в том, что он не является классическим политиком, а скорее бизнесменом.

С учетом этого многие американцы проголосовали за него и у него есть неплохие шансы быть избранным на второй срок. В то же время внешняя политика не является приоритетной для американцев, их гораздо больше интересуют внутренние проблемы, прежде социальные.

По мнению господина Ларсона, современную политику Дональда Трампа можно охарактеризовать одним словом – национализм.

Во время проведения встречи представили видение украинской национальной идеи как развития в Украине современной политической нации. Также оживленную дискуссию вызвал вопрос преодоления постсоветского шока в украинском обществе, сочетание национальной идеи с национальным украинским брендом, брендингом Украины в США и мире.

Мероприятие проходит под эгидой Института демократии и развития Polita, консалтинговой компании SIC Group Ukraine. Официальными партнерами мероприятия также BASE Capital Management и Международные авиалинии Украины (Ukraine International Airlines).