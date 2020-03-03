У Вашингтоні тривають заходи Діалогу про майбутнє: Україна-США

З 01 по 05 березня у Вашингтоні відбувається низка зустрічей і заходів Діалогу про майбутнє: Україна-США.

Представники української делегації зустрічаються з американськими конгресменами, політиками, політологами, представниками засобів масової інформації, експертами в сфері налагодження комунікацій і проведення виборчих кампаній.

Основна мета візиту української делегації до США – налагодження конструктивного та продуктивного діалогу між представниками ділових кіл двох країн. Безпосередня взаємодія відкриває нові можливості для розвитку конструктивної співпраці, дає змогу змогу обмінюватися досвідом, розширювати контакти і поглиблювати взаєморозуміння.

1 березня у Вашингтоні відбулася зустріч делегації з Лейфом Ларсоном – письменником та продюсером, експертом у виборчих кампаніях, членом Американської асоціації політичних консультантів. Основною темою обговорення була реабілітація бренду України в США.

Лейф Ларсон сприяв проведенню успішної кампанії губернатором Каліфорнії Пітом Вілсоном, а також іншими конгресменами на Капіталійському пагорбі. Він розробляв стратегії виборчих та рекламних кампаній багатьох кандидатів під час їхнього висування у США. Працював з політиками на всіх рівнях американського уряду, керував повним циклом передвиборчого процесу.

Українську делегацію очолює політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку Polita, засновник SIC Group Ukraine, автор книги Гра у вибори. Секрети політичних комунікацій Катерина Одарченко. У Facebook вона розповіла про те, що під час зустрічі з Лейфом Ларсеном були обговорені питання позиціонування національного бренду Україна у США та у світі, шляхи його поліпшення в різних площинах.

Під час зустрічі публіцист і правозахисник, міжнародний спостерігач, політичний аналітик Андрій Бузаров обговорив з Лейфом Ларсоном актуальні політичні події в Україні і США. Американський експерт зазначив, що головний феномен президента США Дональда Трампа полягає в тому, що він не є класичним політиком, а швидше бізнесменом.

З урахування цього багато американців проголосувало за нього і в нього є непогані шанси бути обраним на другий термін. Водночас зовнішня політика не є пріоритетною для американців, їх значно більше цікавлять внутрішні проблеми, передовсім соціальні.

На думку пана Ларсона, сучасну політику Дональда Трампа можна охарактеризувати одним словом – націоналізм.

Під час проведення зустрічі представили візію української національної ідеї як розбудови в Україні сучасної політичної нації. Також жваву дискусію викликало питання подолання пострадянського шоку в українському суспільстві, поєднання національної ідеї з національним українським брендом, брендингом України в США і світі.

Захід проходить під егідою Інституту демократії та розвитку Polita , консалтингової компанії SIC Group Ukraine. Офіційними партнерами заходу також є BASE Capital Management та Міжнародні авіалінії України (Ukraine International Airlines).