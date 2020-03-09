День рождения Тараса Шевченко в Украине и мире празднуют 9 марта, в 2020 году – это 206 годовщина.
Поэзию Тараса Шевченко перевели на более, чем сто языков, а 1 384 памятника Кобзарю установлены на территории 35 стран, в том числе в Бразилии и Китае. Также один из 300 кратеров Меркурия получил имя Тараса Григорьевича.
Знаменитый сборник стихов, песен и поэм талантливого писателя Кобзарь по сей день является знаковым для украинцев.
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Факты ICTV создали тест, чтобы можно было проверить, насколько хорошо вы знаете стихи Тараса Шевченко.
Ранее Факты ICTV публиковали достижения Тараса Шевченко, за которые его считают символом Украины.
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