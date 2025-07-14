Жена Сенцова раскрыла, где режиссер и военный отметил день рождения

Украинский режиссер, военнослужащий и бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов отметил свой 49-й день рождения в кругу самых близких. Его жена Вероника Велч рассказала, что празднование состоялось в Карпатах.

Олег Сенцов отметил день рождения в Карпатах

В соцсетях Вероника поделилась фотографиями из путешествия, в котором их сопровождал и старший сын Велч от предыдущего брака.

На первом селфи Сенцов держит на руках младшего сына Демьяна на фоне горной реки. На втором — он нежно и крепко целует жену в лучах солнца.

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– Будь здоров и счастлив! Делай то, что близко душе! С твоим днем! Украинские Карпаты – место силы, – написала жена режиссера.

Напомним, что Олег Сенцов и Вероника Велч поженились летом 2022 года. Вероника – юрист и общественный активист. По словам Сенцова, именно семья дает ему опору в самые тяжелые моменты:

Его младший сын появился на свет в США, но имеет украинское гражданство. У военного есть еще трое детей от предыдущих отношений: дочь Алина и сын Владислав от первого брака, а также дочь Эмма от фотографа Юлии Бабич.

В начале полномасштабного вторжения Олег Сенцов вступил в ВСУ, но продолжает и режиссерскую деятельность. В феврале он представил свой документальный фильм Реал, запечатлевший реальность войны непосредственно во время боя. Случайно включенная камера сняла полтора часа событий на передовой.

Фото: Вероника Велч

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