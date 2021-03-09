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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Від Гайдамак до Катерини: чи добре ви знаєте вірші Шевченка (ТЕСТ)

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року, тому у 2021 році в Україні святкують 207 річницю з дня народження легендарного митця.

Від Гайдамак до Катерини: чи добре ви знаєте вірші Шевченка (ТЕСТ)

Поезія Тараса Шевченка перекладена понад ста мовами світу, а 1 384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території 35 країн, зокрема у Бразилії та Китаї. Також один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича.

Знаменита збірка віршів, пісень і поем талановитого письменника Кобзар донині є знаковою для українців.

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Факти ICTV створили тест, аби можна було перевірити, наскільки добре ви знаєте вірші Тараса Шевченка.

Тарас Шевченко став символом свободи, витривалості та справедливості для українців. Неможливо переоцінити його роль у розвитку літератури, культури, мистецтва та формуванні самовизначення українського народу.

Факти ICTV публікували досягнення Тараса Шевченка, за які його вважають символом України.

Фото: УНІАН

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