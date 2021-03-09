Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року, тому у 2021 році в Україні святкують 207 річницю з дня народження легендарного митця.

Поезія Тараса Шевченка перекладена понад ста мовами світу, а 1 384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території 35 країн, зокрема у Бразилії та Китаї. Також один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича.

Знаменита збірка віршів, пісень і поем талановитого письменника Кобзар донині є знаковою для українців.

Факти ICTV створили тест, аби можна було перевірити, наскільки добре ви знаєте вірші Тараса Шевченка.

Тарас Шевченко став символом свободи, витривалості та справедливості для українців. Неможливо переоцінити його роль у розвитку літератури, культури, мистецтва та формуванні самовизначення українського народу.

Факти ICTV публікували досягнення Тараса Шевченка, за які його вважають символом України.