Хищения на 7 млн грн: на Днепропетровщине наживались на реконструкции укрытий

В городе Самар Днепропетровской области должностное лицо горсовета и инженер технадзора присвоили почти 7 млн грн во время реконструкции укрытий в учебных заведениях.

Хищения при реконструкции укрытий в Самаре: что известно

Как сообщили в Офисе генпрокурора, на Днепропетровщине сообщили о подозрении должностному лицу Самаровского городского совета и инженеру по техническому надзору одного из обществ в завладении бюджетными средствами, выделенными на реконструкцию укрытий в учебных заведениях.

Их действия квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Сейчас смотрят

Как выяснилось в ходе следствия, в сентябре 2023 года заместитель начальника одного из управлений Самаровского горсовета заключила договор с подконтрольным обществом о проведении работ по реконструкции четырех укрытий в учебных заведениях города Самар.

Инженер по техническому надзору внес в акты выполненных работ заведомо недостоверные сведения – завысил стоимость использованных строительных материалов и объем работ.

— Должностное лицо, достоверно зная о фиктивности информации в актах, подписала их, чем причинила ущерб государству на сумму почти 7 млн грн, — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства проверяются другие возможные эпизоды преступной деятельности и причастность к ней других лиц.

Правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, банковские карты, печати.

Источник : Офис генпрокурора

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.