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Факты / Украина

Полуголые танцы в Херсонской ОГА: губернатор увольняет чиновников после 8 марта

В Херсонской области ряд чиновников уволили после скандального празднования Международного женского дня.

Об этом сообщил губернатор области Сергей Гусев.

Во время праздника выступила группа Степ. В программе девушка танцевала в откровенном наряде и чулках.

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– Я присутствовал на официальной части, я уже комментировал, что на неофициальной части я отсутствовал. И то, что я увидел вчера в сети интернет меня неприятно поразило. Я считаю недопустимым в помещении областной государственной администрации выступления в таком формате и считаю, что за это должна быть персональная ответственность людей, которые занимались организацией такого празднования Международного женского дня, – сказал он.

После этого были уволены руководители аппарата ОГА Владимир Клюцевский и заместитель председателя облгосадминистрации Светлана Чепига (отстранение согласуют с Офисом президента). Отстранено все руководство управления культуры, молодежи и спорта.

Также планируется увольнение замглавы облгосадминистрации и отстранение всего руководства профильного управления.


К слову, празднование прошло 6 марта в помещении зала заседаний Херсонского областного совета.

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