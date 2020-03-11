В Черновицкой области из-за угрозы распространения коронавируса во всех учебных заведениях приостановлен процесс обучения с 6 до 22 марта включительно.
Также с 12 марта по 31 марта на карантин в Киеве закроют все школы, детсады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.
Кроме того, завтра на карантин из-за ОРВИ и гриппа закроют все школы Одессы — ориентировочно на три недели.
Из-за вспышки ОРВИ приостановлены занятия в десяти школах восьми городов и районов Полтавской области.
В четверг, 12 марта, Кабмин рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях на территории всей страны.
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На карантин закрыты школы:
- В Черновицкой области — с 6 по 22 марта;
- В Киеве — 12 по 31 марта;
- В Одессе — ориентировочно с 12 марта на три недели;
- 10 школ в Полтавской области;
- 16 классов в семи школах Мариуполя: №10, 19, 24, 50, СШ №5, 66, лицее №69;
- 14 школ в Винницкой области;
- 2 школы в Запорожской области;
- школа №27 и отдельные классы школ №22 и 35 в Николаеве.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения в мире коронавируса Covid-2019.