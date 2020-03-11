В Черновицкой области из-за угрозы распространения коронавируса во всех учебных заведениях приостановлен процесс обучения с 6 до 22 марта включительно.

Также с 12 марта по 31 марта на карантин в Киеве закроют все школы, детсады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

Кроме того, завтра на карантин из-за ОРВИ и гриппа закроют все школы Одессы — ориентировочно на три недели.

Из-за вспышки ОРВИ приостановлены занятия в десяти школах восьми городов и районов Полтавской области.

В четверг, 12 марта, Кабмин рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях на территории всей страны.

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На карантин закрыты школы:

В Черновицкой области — с 6 по 22 марта;

В Киеве — 12 по 31 марта;

В Одессе — ориентировочно с 12 марта на три недели;

10 школ в Полтавской области;

16 классов в семи школах Мариуполя: №10, 19, 24, 50, СШ №5, 66, лицее №69;

14 школ в Винницкой области;

2 школы в Запорожской области;

школа №27 и отдельные классы школ №22 и 35 в Николаеве.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения в мире коронавируса Covid-2019.