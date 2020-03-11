PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Карантин в школах 2020: города, где приостановлено обучение

В Черновицкой области из-за угрозы распространения коронавируса во всех учебных заведениях приостановлен процесс обучения с 6 до 22 марта включительно.

Также с 12 марта по 31 марта на карантин в Киеве закроют все школы, детсады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

Кроме того, завтра на карантин из-за ОРВИ и гриппа закроют все школы Одессы — ориентировочно на три недели.

Из-за вспышки ОРВИ приостановлены занятия в десяти школах восьми городов и районов Полтавской области.

В четверг, 12 марта, Кабмин рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях на территории всей страны.

Читайте: Чем занять ребенка во время карантина в школе — 6 вариантов

На карантин закрыты школы:

  • В Черновицкой области — с 6 по 22 марта;
  • В Киеве — 12 по 31 марта;
  • В Одессе — ориентировочно с 12 марта на три недели;
  • 10 школ в Полтавской области;
  • 16 классов в семи школах Мариуполя: №10, 19, 24, 50, СШ №5, 66, лицее №69;
  • 14 школ в Винницкой области;
  • 2 школы в Запорожской области;
  • школа №27 и отдельные классы школ №22 и 35 в Николаеве.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения в мире коронавируса Covid-2019.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка