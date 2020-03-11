11 марта на заседании правительства Кабмин ввел трехнедельный карантин в связи с распространением коронавируса.
Завтра по всей Украине вводится карантин на три недели до 3 апреля.
Такое решение принял Кабинет министров. Об этом сообщила нардеп от Европейской Солидарности Виктория Сюмар.
Читайте: Украина ограничивает количество пунктов въезда на границе из-за коронавируса
По ее словам карантин предусматривает:
- закрытие учебных заведений;
- запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий, которые могут происходить без зрителей, и культурных мероприятий;
- закрытия авиасообщения с некоторыми странами.
Напомним, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.
Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов.
Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.