11 марта на заседании правительства Кабмин ввел трехнедельный карантин в связи с распространением коронавируса.

Завтра по всей Украине вводится карантин на три недели до 3 апреля.

Такое решение принял Кабинет министров. Об этом сообщила нардеп от Европейской Солидарности Виктория Сюмар.

Читайте: Украина ограничивает количество пунктов въезда на границе из-за коронавируса

По ее словам карантин предусматривает:

закрытие учебных заведений;

запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий, которые могут происходить без зрителей, и культурных мероприятий;

закрытия авиасообщения с некоторыми странами.

Напомним, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.