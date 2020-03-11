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Факты / Украина / Общество

В Украине объявлен общенациональный карантин — Сюмар

11 марта на заседании правительства Кабмин ввел трехнедельный карантин в связи с распространением коронавируса.

Завтра по всей Украине вводится карантин на три недели до 3 апреля.

Такое решение принял Кабинет министров. Об этом сообщила нардеп от Европейской Солидарности Виктория Сюмар.

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По ее словам карантин предусматривает:

  • закрытие учебных заведений;
  • запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий, которые могут происходить без зрителей, и культурных мероприятий;
  • закрытия авиасообщения с некоторыми странами.

Карантин в Україні через коронавірус Covid-19

Напомним, в Киеве с 12 марта временно ограничивают образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, детских садах, художественных и спортивных школах.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

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