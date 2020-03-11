11 березня на засіданні уряду Кабмін ввів тритижневий карантин у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.
Від завтра по всій Україні вводиться карантин на три тижні до 3 квітня.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомила нардеп від Європейської Солідарності Вікторія Сюмар.
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З її слів карантин передбачає:
- закриття навчальних закладів;
- заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів, які можуть відбуватися без глядачів, і культурних заходів;
- закриття авіасполучення з деякими країнами.
Нагадаємо, у Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах.
Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів.
Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.