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Факти / Україна / Суспільство

В Україні оголошено загальнонаціональний карантин – Сюмар

11 березня на засіданні уряду Кабмін ввів тритижневий карантин у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Від завтра по всій Україні вводиться карантин на три тижні до 3 квітня.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомила нардеп від Європейської Солідарності Вікторія Сюмар.

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З її слів карантин передбачає:

  • закриття навчальних закладів;
  • заборону масових зібрань понад 200 осіб. Це стосується і спортивних заходів, які можуть відбуватися без глядачів, і культурних заходів;
  • закриття авіасполучення з деякими країнами.

Карантин в Україні через коронавірус Covid-19

Нагадаємо, у Києві з 12 березня тимчасово обмежують освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах.

Також у місті обмежать проведення масових заходів: концертів, конференцій, кіносеансів.

Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.

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