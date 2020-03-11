Карантин введений по всій території України з 12 березня до 3 квітня. Рішення було ухвалено на засіданні Кабміну.

Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.

До 1 червня буде заборонений експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати населенню забезпечення засобами захисту.

Також вводиться обмеження на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Це не торкнеться заходів державної необхідності.

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Проведення спортивних заходів буде можливо з дозволу міжнародних організацій, але без глядачів.

На три тижні вводиться карантин у навчальних закладах.

Також буде закуплено інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорту Бориспіль.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив у столиці карантин через поширення коронавірусу Covind-2019. З 11 березня будуть закриті школи, дитячі садки, а також позашкільні та вищі навчальні заклади.

10 березня авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) повідомила про призупинення рейсів в 16 країнах. Скорочення рейсів пояснюють зниженням попиту на авіаперельоти через поширення коронавірусу в світі.

МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Велика Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії та Данії.