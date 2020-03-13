Є речі, на яких не можна заробляти: Зеленський про спекулятивні ціни в аптеках

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні РНБО обговорюватимуться питання забезпечення всім необхідним українських лікарень і аптек у зв’язку з поширенням у світі коронавірусу.

– Обговоримо питання забезпечення необхідними засобами лікарень і аптек. Йдеться про маски та експрес-тести, – сказав він.

Також Зеленський заявив про неприпустимість заробляння на ситуації з коронавірусів і завищення цін на експрес-тести.

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– Є такі речі, на яких просто не можна заробляти: це війна і здоров’я людей. Зараз в аптеках ціна деяких тестів перевищує 10 тис. грн, – підкреслив президент.

Зеленський вказав, що буде проведено окрему розмову з виробниками і постачальниками на предмет спекулятивних цін.

Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні зафіксовано 3 випадки коронавірусу. Так, двоє хворих перебувають у Чернівецькій області, один – у Житомирській.