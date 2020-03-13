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Больницы Киева с бесплатными экспресс-тестами на коронавирус (СПИСОК)

В Киев завезли тесты на выявление коронавируса.

Всего в столице есть 7 базовых больниц с имеющимися экспресс-тестами.

Список больниц:

  • Александровская клиническая больница г. Киева;
  • Киевская городская клиническая больница №4;
  • Киевская городская клиническая больница №9;
  • Киевская городская детская клиническая больница №1;
  • Киевская городская детская клиническая больница №2;
  • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
  • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Читайте: Тесты на коронавирус нужно делать только тогда, когда есть симптомы — Ляшко

Экспресс-тесты проводятся только по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и бесплатно.

Фото: Dreamstime

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