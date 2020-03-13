В Киев завезли тесты на выявление коронавируса.
Всего в столице есть 7 базовых больниц с имеющимися экспресс-тестами.
Список больниц:
- Александровская клиническая больница г. Киева;
- Киевская городская клиническая больница №4;
- Киевская городская клиническая больница №9;
- Киевская городская детская клиническая больница №1;
- Киевская городская детская клиническая больница №2;
- Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.
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Экспресс-тесты проводятся только по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и бесплатно.
Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.