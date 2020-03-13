В Киев завезли тесты на выявление коронавируса.

Всего в столице есть 7 базовых больниц с имеющимися экспресс-тестами.

Список больниц:

Александровская клиническая больница г. Киева;

Киевская городская клиническая больница №4;

Киевская городская клиническая больница №9;

Киевская городская детская клиническая больница №1;

Киевская городская детская клиническая больница №2;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

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Экспресс-тесты проводятся только по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и бесплатно.