Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись с США.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины.
Вечером 16 марта в аэропорту Борисполь приземлился борт из 46 украинцев с круизного лайнера.
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— Все они прошли лабораторное тестирование на Covid-19 коронавируса в них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследований, — говорится в сообщении.
Напомним, в начале февраля в японском порту Йокогама тысячи туристов заблокированы на круизном лайнере Diamond Princess.
Корабль поместили на карантин, когда у одного из пассажиров обнаружили заражение коронавируса. Среди команды находились украинцы.
Источник: МОЗ