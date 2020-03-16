Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись с США.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины.

Вечером 16 марта в аэропорту Борисполь приземлился борт из 46 украинцев с круизного лайнера.

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— Все они прошли лабораторное тестирование на Covid-19 коронавируса в них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследований, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля в японском порту Йокогама тысячи туристов заблокированы на круизном лайнере Diamond Princess.

Корабль поместили на карантин, когда у одного из пассажиров обнаружили заражение коронавируса. Среди команды находились украинцы.

Источник: МОЗ