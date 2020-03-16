Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess пройшли карантин та повернулися з США.
Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.
Увечері 16 березня в аеропорту Бориспіль приземлився борт із 46 українцями з круїзного лайнера.
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– Усі вони пройшли лабораторне тестування на Covid-19, коронавірусу в них не виявлено. Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку лютого у японському порту Йокогама тисячі туристів заблоковані на круїзному лайнері Diamond Princess.
Корабель помістили на карантин, коли у одного з пасажирів виявили зараження коронавірусом. Серед команди перебували українці.
Джерело: МОЗ