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Українці з круїзного лайнера Diamond Princess повернулись додому

Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess пройшли карантин та повернулися з США.

Про це повідомили у міністерстві охорони здоров’я України.

Увечері 16 березня в аеропорту Бориспіль приземлився борт із 46 українцями з круїзного лайнера.

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– Усі вони пройшли лабораторне тестування на Covid-19, коронавірусу в них не виявлено. Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого у японському порту Йокогама тисячі туристів заблоковані на круїзному лайнері Diamond Princess.

Корабель помістили на карантин, коли у одного з пасажирів виявили зараження коронавірусом. Серед команди перебували українці.

Джерело: МОЗ

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